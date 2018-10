Meslay-du-Maine, France

Nous sommes ce jour-là sur le parking d'un magasin à Ernée. Le camion, transformé en pressoir ambulant, accueille des particuliers qui ont amené, pour certains, des centaines de kilos de pommes qu'ils ont ramassés chez eux.

La machine se met en route et les fruits sont aussitôt lavées, broyées, pressées, pasteurisées et conditionnées dans des sacs de plusieurs litres qui se conservent plusieurs semaines.

►►Regardez comment fonctionne le pressoir ambulant

100 kilos c'est près de 70 litres de jus qui sortent de l'appareil en 10 minutes. Et tout ça pour un peu plus d'un euro par litre. Circuit-court, anti-gaspillage, lien social, Olivier Gillot est l'un des créateurs de la société MouviPress : "il y a des gens qui vont se débarrasser de leurs pommes et après ils vont aller acheter des jus, au supermarché, parce qu'ils n'ont pas le moyen de les valoriser. On peut le faire avec une petite centrifugeuse mais c'est compliqué et laborieux. Et c'est vraiment de l'anti-gaspillage car les marcs vont être revalorisés dans des méthaniseurs, en fumier, en compost, en nourriture animale. La boucle est bouclée. Ce côté lien social, ce côté ruralité, c'est important, je suis fils d'agriculteurs, je passe là un bon moment avec les gens".

illustration pressoir ambulant © Radio France

Le pressoir ambulant fait plusieurs étapes dans le département. Ce mercredi 3 octobre à Meslay-du-Maine, le 10 octobre à Ernée puis à la fin du mois au Jardin des Renaudies à Colombier-du-Plessis et au Bourgneuf-la-Forêt. Vendredi 9 novembre à Craon, le lendemain à Mayenne.