VIDÉOS - Etienne Fourmont, agriculteur youtubeur, veut redorer l'image de la profession d'éleveur

Comment répondre aux critiques lancées contre les agriculteurs ? Un jeune Sarthois s'est lancé sur les réseaux sociaux et il a un succès fou avec ses vidéos sur Youtube. Celui qui se présente comme "agri-youtubeurre" était l'invité de France Bleu Maine ce mardi 9 avril 2019. Plusieurs milliers d'internautes sont abonnés à sa chaîne Youtube et à son compte Twitter : Etienne Fourmont, producteur de lait à Viré-en-Champagne, dans la Sarthe, veut redorer le blason de sa profession. Il manie tour à tour la poésie, l'humour et parfois l'art du clash pour défendre son métier. "L'important c'est d'être réactif" explique-t-il sur France Bleu Maine. "On voit de 'l'agri -bashing' sur les réseaux sociaux et le problème c'est que les consommateurs sont aussi sur ces réseaux donc on n'a pas le choix."

L'élevage pollue ➕ que les transports ⁉️ 🐄💨🚗💨



La réponse ici 🐄🎥 et la vidéo complète la ⤵️ https://t.co/zkbuNukZZ8pic.twitter.com/taBQkEnlni — Etienne F. (@agrikol) April 8, 2019

Une petite photo des vaches, ça montre que les élevages sont plutôt vertueux"

A l'occasion du Salon de l'agriculture, Etienne Fourmont a également lancé une carte du bien-être animal où les éleveurs peuvent exposer leurs méthodes de travail. Pour le syndicaliste engagé aux Jeunes Agriculteurs, l'avenir de la profession passe par la communication. "Une petite photo, une petite vidéo, des vaches, ça montre que la réalité ce sont des élevages plutôt vertueux en France."