VIDEO -"Face au gel, le 2ème round est réussi, les dégâts semblent restreints dans les vignes du Chinonais"

Indre-et-Loire, France

Francis Jourdan est le président du syndicat des vins de Chinon. Lui-même viticulteur à Cravant-les-Côteaux, il n'a pas beaucoup dormi ce week-end.

_"_On est descendu autour des -1,5°C. Donc un peu moins que ce que l'on pouvait craindre. Et les dégâts semblent plutôt restreints dans le Chinonais. Mais bon on croise les doigts tant que les Saints de glace ne sont pas passés ( 11-12-13 mai ) d'autant plus que nos vignes sont de plus un plus vulnérables.

Aujourd’hui dans le Chinonais, un quart du vignoble est "protégé" par des systèmes anti-gel comme les bougies, l'aspersion ou les tours anti-gel ( sorte d'éoliennes ). Il en faut encore plus quand on voit que ces gelées tardives se reproduisent quasiment chaque année.

Déjà cette année, nous avons souffert de gelées noires. _Dans la nuit du 3 au 4 avril, 25% de la future récolte du vignoble chinonais a été perdue_. C'est une moyenne. Certaines parcelles ont été touchées à 50-70%".