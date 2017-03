VIDEO | Face-à-face tendu entre des militants L214 et des agriculteurs à Pontivy

Une trentaine d'agriculteurs sont venus perturber une action de l'association L214 qui milite pour la fin de la production et de consommation de viande. Ils redoutent le péril de leur activité. Les débats ont été assez houleux avant que les deux camps ne se dispersent dans le calme.

A l'occasion de la journée mondiale sans consommation de viande, les militants de l'association L214 sont allés à la rencontre des habitants de Pontivy (Morbihan) ce samedi. Jambon végétal, légumes, céréales bio : un stand de dégustation était proposé pour les personnes intéressées.

Je ne consomme presque plus de viande. Depuis que j'ai vu les vidéos de L214, ça me dégoûte d'en manger. Je ne supporte pas les souffrances qu'on fait endurer aux animaux" une habitante de Pontivy

Sur un stand, les militants de L214 ont regroupé plusieurs produits "vegan" afin de limiter la consommation de viande, d'oeufs ou de lait. © Radio France - Jérôme Collin

Tous ne sont pas convaincus pour autant. Nathalie par exemple n'est pas très emballée par les produits simili-carnés. "Je ne trouve pas ça très bon. La cuisine, ça doit aussi être un plaisir gustatif. Là, je ne trouve pas qu'il y en ait avec ces produits. Et puis il y a toute une économie agricole derrière la consommation de viande", explique-t-elle.

Tenus informés de cette action de L214, plusieurs éleveurs et agriculteurs de la région de Pontivy arrivent. Ils installent un barbecue juste à côté du stand de l'association de défense des animaux. Le ton monte très rapidement. Certains éleveurs sont excédés par les vidéos de L214.

Les vidéos de L214, elles montrent des horreurs qu'on ne voit que dans quelques abattoirs. Mais ils en font une généralité et ça nous cause du tort ! Mon activité, elle est menacée à cause de ces vidéos !