VIDEO - Faute de demande, 18% du lait bio de ce producteur breton est mélangé à du lait conventionnel

En 2021, près de 20% du lait issu de l'agriculture biologique a été "déclassé" et mélangé avec du lait conventionnel. Pour les producteurs indépendants des grandes laiteries, la perte s'élève à environ 8.000 euros sur la seule année 2021.

La consommation des produits "ultra frais bio" a diminué de 8% en 2021. La faute à la crise sanitaire et au changement brutal des habitudes de consommation des Français depuis 2020. Avant la crise sanitaire, le lait bio avait le vent en poupe et de nombreux agriculteurs opéraient "une conversion" en bio. Désormais, il y a une surproduction de lait bio en France, une grande partie de la production est déclassée. Concrètement, elle est vendue au prix du conventionnel.

Une perte que Biolait ne peut pas amortir

Environ un tiers de la production française de lait bio est récoltée par le groupement de coopérateurs "Biolait' (1.400 contributeurs à travers la France, dont 730 rien qu'en Bretagne). Ce groupe ne transforme pas ce lait, mais se charge uniquement de le collecter et de l'apporter à une centaine de clients : "du petit crémier à la grosse laiterie" explique Ludovic Billard, président de Biolait et producteur de lait dans les Côtes-d'Armor.

Pour eux, ce déclassement du lait bio a des conséquences directes sur les revenus des éleveurs. "Quand d'autres laiteries conventionnelles ont à la fois du lait bio et du lait conventionnel, elles peuvent jouer et prendre dans la tirelire des conventionnels pour payer le lait bio un peu plus cher [...] nous, on prend la crise plein pot !" s'agace Guillaume Aveline, producteur de lait bio à Chavagne (Ille-et-Vilaine).

Environ 8.000 euros de pertes par producteur chez Biolait

Sur la seule année 2021, Biolait estime que ses coopérateurs ont en moyenne perdu 8.000 euros de bénéfices sur l'année 2021 "et cela pourrait monter à 10.000 euros en 2022" redoute le président de Biolait.

Les éleveurs espèrent un retour des consommateurs vers le bio

"Les consommateurs ont du mal à revenir sur le bio et c'est bien le problème " reconnait Ludovic Billard. Si les producteurs espèrent ce retour vers le lait bio"c'est pour que nous vivions mieux de notre métier, mais aussi pour l'environnement et la santé des consommateurs".