[VIDEO] Ferme Expo la plus belle vitrine de l'agriculture tourangelle

Ferme Expo c'est le plus grand rendez-vous régional de l'agriculture et de la gastronomie avec France Bleu Touraine, du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2022. Ce sont près de 40.000 visiteurs qui vont une nouvelle fois se déplacer pour aller voir les animaux de la ferme, échanger avec les agriculteurs et les producteurs locaux et déguster les produits du terroir.

C'était aussi l'occasion ce jeudi 17 novembre de faire un état des lieux de l'agriculture tourangelle avec le Président de la Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire, Henri Frémont

