VIDÉO - France Bleu Orléans en direct du Salon de l'Agriculture

Ce jeudi matin, la matinale de France Bleu Orléans pose ses micros au Salon de l'Agriculture à Paris, au plus près des exploitants et producteurs du Loiret ! Interviews, reportages en direct, notre journaliste Lydie Lahaix et notre baladeur, Vincent James arpentent les allées du parc des expositions aux côtés de nos invités :

Marine Caekaert , éleveuse à Chevry-sous-le-Bignon, responsable installation au sein des Jeunes Agriculteurs 45

Jean-Marie Fortin , président de la Chambre d'agriculture du Loiret

Sébastien Méry , agriculteur à Chevannes et président de la FNSEA 45

Sandrine Grégoire , bergère à Presnoy et conseillère régionale

Invité exceptionnel à partir de 8h : Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire