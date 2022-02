VIDÉO - Il quitte Paris pour élever des oies dans le Périgord

A l'occasion d'une journée spéciale Génération agriculteurs sur France Bleu Périgord, rencontre avec Simon Carbonnière. A 30 ans, il est éleveur d'oies à Tursac en Dordogne.

On les entend de loin les oies de Simon Carbonnière. Elles cancanent dans leur parc au bord de la route. A 30 ans, cet ancien salarié chez Renault est retourné vivre il y a trois ans à Tursac en Dordogne pour reprendre l'exploitation de son père. Il y élève des oies pour produire du foie gras et des confits.

L'oie en perte de vitesse

Même si la Dordogne reste toujours le premier département producteur d'oies en France, la production est en forte baisse. On lui préfère le canard, moins coûteux en temps et en énergie. Pourtant, Simon y croit. "Mon père ferait du canard, énormément de canard, ça ne m'aurait pas intéressé de reprendre. Ce qui va me plaire aussi, c'est d'être sur un produit un peu particulier, qui va avoir des modèles de production qui ne peuvent pas être industrialisés", indique-t-il.

Et alors que la production de foie gras est de plus en plus critiquée, il a tout de même décidé de relever le défi. Car pour lui, il faut bien faire la différence entre les élevages industriels et les petits producteurs. "C'est dommage qu'il y ait une propagande autour de ça, où on va manipuler les faits pour faire passer un message qui très souvent est à visée uniquement politique sans aucune réalité derrière. Mais moi j'ai confiance dans les gens pour faire la différence", assure-t-il.

Pour lui, cela passe d'abord par la pédagogie. Tous les étés, lorsqu'il fait visiter sa ferme, il n'hésite pas à discuter gavage et méthodes d'élevage avec ses clients.