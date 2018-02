Roanne, France

Une soixantaine de manifestants étaient devant l'abattoir de Roanne ce lundi matin 5 février. Le site était bloqué par l'association 269 Life Libération. Les banderoles de 269 demandent la fermeture des abattoirs et dénoncent un holocauste animal. Ils sont montés sur le toit de l'établissement. 269 Libération Animale est une association antispéciste française, créée en 2016 et basée à Lyon. Elle lutte pour la libération animale. Ils déclarent avoir bloqué une dizaine d’abattoirs depuis environ dix-huit mois, visant en particulier les marques Bigard, Charal et la Sicarev.

Annie Lannoy est une des militante présente lors du blocage et elle détaille : "C'est toute l'industrie spéciste qu'on vise. On veut résister à coté des victimes que sont les animaux. On bloque le couloir de la mort. L'abattoir ne peut pas fonctionner. Il faut rendre visible cette industrie. Aujourd'hui les animaux veulent vivre."

Une manifestation sans heurt, ni dégradation qui s'est achevée vers 15h.

🔴 BREAKING/PARTAGEZ : 62 activistes de l'association @269LifeLA sont entrain de bloquer le couloir de la mort de l'abattoir Sicarev de Roanne. #RT



🔴 62 activists of our organization are blocking the deathrow of a large french slaughterhouse. #RTpic.twitter.com/HlG2Nwp17u — 269 Libération Animale (@269LifeLA) February 5, 2018