VIDÉO - "L'État vient grignoter tous les modes de chasse" traditionnelle, pour les chasseurs du Pays Basque

La décision du Conseil d'Etat du 6 août porte sur une chasse plus que confidentielle : elle interdit la chasse de l'alouette au filet, pratiquée à peine par quelques centaines de chasseurs. Mais c'est l'interdiction de trop pour Philippe Etcheveste, président de la fédération de chasse des Pyrénées-Atlantiques : "exactement comme la glue l'an dernier. On pouvait prélever raisonnablement prélever 18.600 tourterelles l'an dernier, cette année c'est zéro". "Petit à petit, on s'aperçoit que l'État vient grignoter tous les modes de chasse des chasseurs", déplore le responsable fédéral.

La stratégie est simple : éliminer des pans de notre loisir

La date de la manifestation du samedi 18 septembre n'a pas été choisie au hasard. Il s'agit de la journée du patrimoine, "c'est pour faire le rapprochement avec cet art de chasser l'alouette qu'est la matole (chasse à la glue) ou les filets, où on ne tire pas un seul coup de fusil" ajoute aussi Phlippe Etcheveste. "La stratégie de l'État c'est d'éliminer petit à petit toute les minorités" dénonce-t-il.