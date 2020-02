L'abattoir de la Sobeval près de Périgueux réagit après la vidéo de l'association L214. Il récuse les accusations de manquements multiples à la réglementation et annonce qu'il va porter plainte pour diffamation contre l'association de défense des animaux.

Vidéo L214 à la Sobeval : l'établissement réagit et annonce porter plainte pour diffamation

L'abattoir de la Sobeval contre-attaque après les accusations de L214. Ce jeudi matin, l'association de défense des animaux a publié une vidéo tournée sur le site à Boulazac dans laquelle elle déplore de multiples infractions. Elle met en avant notamment de mauvais étourdissements des veaux et des manquements à la réglementation lors des abattages Casher et Halall.

Une plainte pour diffamation

Dans un communiqué, l'entreprise réagit ce jeudi soir. Elle reprend les propos de la préfecture de la Dordogne pour qui "il n'y a pas de mise en évidence de non-conformité à la réglementation." Sobeval annonce son intention de porter plainte pour diffamation publique contre L214.

_"Ces allégations portent ainsi atteinte à l’honneur de Sobeval_et de ses opérateurs formés et soucieux du respect de la protection animale", précise l'abattoir. Il ajoute "veiller à la bonne application des lois, des réglementations et aux bonnes pratiques de nos employés en matière d'abattage d'animaux est notre priorité absolue".

L'entreprise Sobeval indique également "s'engager à coopérer" avec les services de l'Etat pour un visionnage approfondi de la vidéo.