Vidéo L214 à la Sobeval : les éleveurs de Dordogne soutiennent l'abattoir

C'est la vidéo qui choque et qui fait parler depuis ce jeudi matin. L'association de défense des animaux L214 a réussi à poser une caméra dans les locaux de l'abattoir de la Sobeval à Boulazac près de Périgueux. 700 veaux y sont abattus chaque jour. Dans ces images, elle relève plusieurs manquements à la réglementation notamment sur l'étourdissement des bêtes et l'abattage Casher et Halall. Elle demande la fermeture du site, une pétition a été lancée.

Depuis les réactions se multiplient. La préfecture de la Dordogne, directement visée par L214, explique qu'elle n'a pas mis "en évidence de non-conformité à la réglementation" lors du premier visionnage. Selon elle, les mouvements des veaux sur la ligne d'abattage sont "des réflexes musculaires ou des spasmes post-moterm".

"Je les soutiens à 150 %"

Du côté des éleveurs, c'est le même son de cloche. _"Je soutiens l'abattoir à 150 %_, affirme Michel Larue de la FDSEA 24 et vice-président du comité régional veau de l'interprofessionnelle du bétail et des viandes de Nouvelle-Aqutaine. Après, c'est un abattoir. Ce n'est pas un lieu réjouissant, c'est violent mais ici c'est réglementaire". Il ajoute également que l'abattoir de la Sobeval est "ce qui se fait de mieux" selon lui. Il précise également que les services vétérinaires contrôlent régulièrement l'établissement.

L'abattoir ne souhaite pas réagir

Pour Michel Larue, cette vidéo est juste là pour faire le buzz. "Les interventions de L214 sont permanentes. C'est pour continuer à exister, pour avoir des adeptes et faire infléchir l'opinion publique."

Pour l'instant, l'abattoir de la Sobeval n'a pas souhaité communiquer.