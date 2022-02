VIDÉO - L214 dénonce les conditions de vie des poulets dans un élevage sarthois du groupe LDC

L214 publie une nouvelle vidéo ce lundi 21 février. Elle concerne un élevage de volailles à Moncé-en-Saosnois, au nord-est de la Sarthe. Des poulets de la marque Le Gaulois, du groupe LDC basé à Sablé-sur-Sarthe. "J'ai 36 ans de métier de volaille, je connais la volaille de A à Z", y explique Francis Guilloteau, un éleveur vendéen. "Quand je vois 22 poulets au mètre carré, c'est inacceptable."

Une plainte pour maltraitance

L'association illustre son propos avec des images tournées dans cet élevage sarthois. "On voit dans un immense hangar, une dizaine de milliers de poulets entassés, ils vivent sur leur propre litière qui n'est jamais changée", raconte Léo Le Ster, chargé de campagne agroalimentaire pour L214. Ces images montrent aussi des cadavres et des poulets qui peinent à se lever.

"C'est une race de poulet qui s'appelle Ross 308, qui a été sélectionnée pour grossir très vite", poursuit-il. "L'utilisation de cette souche provoque des problèmes de santé, des problèmes musculosquelettiques, pulmonaires, des crises cardiaques." L214 a porté plainte pour maltraitance contre cet élevage et contre LDC, comme elle l'avait fait en novembre dernier après la publication d'une vidéo similaire dans un élevage mayennais du groupe.

Un problème systémique selon L214

L'association y dénonçait les mêmes problèmes. "Le Gaulois, né, élevé, abattu en France, n'est pas une garantie pour les animaux. Bien au contraire puisqu'en France, on a plus de 80% de poulets élevés dans ces élevages dits standards", précise Léo Le Ster. Il sera présent avec d'autres bénévoles de l'association ce mardi devant le siège de LDC à Sablé-sur-Sarthe pour faire signer une pétition demandant au groupe des engagements.

Une photo réalisée par L214 pour dénoncer le manque d'espace dans cet élevage sarthois - L214

En novembre dernier, LDC pointait des "contre-vérités", et insistait sur les démarches engagées. Dans un communiqué ce lundi soir, le géant de la volaille dénonce une nouvelle fois "un montage d'images choquantes" et évoque des propos qui "font offense au professionnalisme et à l'engagement" des éleveurs partenaires. Le groupe rappelle notamment qu'ils sont "engagés dans une démarche d’amélioration continue du bien-être animal qui concernera 100% des éleveurs d’ici 2025."

Une vidéo par jour

Cette vidéo n'est qu'une première étape pour L214, qui souhaite interpeller les candidats à la présidentielle sur ces enjeux. Elle va publier une vidéo par jour jusqu'à l'ouverture du Salon de l'agriculture ce samedi. "On sait que tous les candidats à l'élection vont se rendre à ce salon", précise Sébastien Arsac, co-fondateur de l'association.

"Ce mardi, ce sont les poulets, mercredi on montre des images de pêche industrielle, jeudi le foie gras industriel, et puis les cochons et les lapins", énumère-t-il. "On montre en fait que ce modèle d'élevage est bien loin de celui qui sera présenté au salon de l'agriculture." La solution selon lui : "végétaliser notre alimentation et sortir de ce modèle d'élevage intensif." Pour faire passer le message aux différents candidats, une pétition à été mise en ligne.