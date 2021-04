VIDEO - La boutique Mangez Touraine fête ses un an avec deux fois moins de clients qu'en avril 2020

La boutique "Mangez Touraine " créée lors du premier confinement pour favoriser les ventes directes entre producteurs et consommateurs fête ce mois-ci sa première bougie. Mais un an après, le soufflet semble être retombé et ces drives fermiers ont perdu près de la moitié de leurs clients.