VIDÉO - La Cave d'Héraclès se prépare à accueillir ses premiers raisins à Codognan

Pour la première fois de son histoire, les vendanges démarrent dès ce vendredi à la Cave d'Héraclès, la plus grande cave bio de France située à Codognan entre Nîmes et Montpellier. Dès 5 heures, trois des 70 vignerons qui la composent seront à pied d'oeuvre pour ramasser leurs premiers muscats. 70 tonnes seront rentrées pour cette première journée.

"On n'a jamais vinifié en juillet confirme Oliver Saccoman, le directeur général de la cave. Les conditions climatiques ont été très favorables à un développement précoce de la vigne, puisqu'on a eu un hiver très doux. On n'a pas subi de conditions climatiques particulières cette année, la pluviométrie a été bien étalée dans le temps ce qui a permis à la plante de se développer dans les meilleures conditions possibles.

On a là, la concrétisation du réchauffement climatique. " Les vins blancs et rosés sont normalement vendangés mi août, début septembre. " Si on attend trois semaines de plus pour respecter des dates de vendanges classiques, nous serions avec des degrés d'alcool incompatibles avec le marché."

"Chaque année, la date de la récolte avance"

Les muscats rentrés, ce sont les Sauvignon et les Chardonnay qui suivront dès la semaine prochaine. Didier Béchard qui cultive 30 hectares de vignes à Mus depuis 40 ans sera alors sur le pont. "On n'a jamais commencé aussi tôt. Et chaque année on avance la date de récolte, on se demande d'ailleurs jusqu'où ! C'est la grande question qu'on se pose.

On sera peut-être obligé d'avoir des cépages plus résistants à la sécheresse ou de revenir à des cépages plus méridionaux. On s'adapte. On devra aussi changer peut-être nos pratiques culturales." Le vigneron loue en tout cas la modernité de la cave, inaugurée en 2018. " C'est un très bel outil. Cette cave, c'est le fleuron de la viticulture de la région." D'une capacité de 85.000 hectolitres, la cave vend 98% de ses volumes en citerne à de gros négociants.

De gauche à droite, Olivier Saccoman, directeur de la Cave, Antoine Moléro et Nicolas Vidal, cavistes © Radio France - Sylvie Duchesne

