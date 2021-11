VIDÉO - La Confédération paysanne du Gard entend sauver l'élevage des volailles plein air

"Il faut sauver l'élevage de volailles plein air". De nouvelles normes s'imposent pour enrayer le risque de pandémie aviaire, notamment le confinement pendant les migrations d'oiseaux sauvages. Mesure supportable pour les gros élevages, mais destructrice pour les plus petites exploitations.

Sauvons l'élevage de volailles plein air. Une dizaine de professionnels gardois ont manifesté leur inquiétude devant la préfecture du Gard ce mercredi à l'appel de Confédération paysanne. Des arrêtés signés par le gouvernement imposent l'enfermement des volailles durant la migration d'oiseaux sauvages et la diminution des espaces extérieurs pour lutter contre la grippe aviaire. Pour les éleveurs, selon elle, "ils devront choisir entre renoncer à des choix d'élevage de qualité ou mettre la clef sous la porte".

Une claustration mortifère pour les exploitations

Sous couvert de protection des élevages, dit le syndicat agricole, le gouvernement impose l'enfermement des volailles. Une mesure sensée lutter contre la pandémie aviaire. Analyse qui n'est pas portée par la Conf' du Gard : "La grippe aviaire est une maladie de l'industrialisation de l'élevage". Le mode de transmission étant "le déplacement des animaux, aux différents stades de l'élevage, par la route entre les pays". Ces nouvelles normes, l'achat de filets et une limitation de l'espace pour le plein air, est "une attaque directe pour les petits éleveurs qui n'ayant pas les moyens d'investir pourraient simplement arrêter l'activité".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La claustration est un non sens."

Enfermer les volailles pour éviter la grippe aviaire est "un non sens" explique Christine Rivière (250 poules pondeuses bio à Cardet). Un enfermement de ses poules pondeuses bio de plein air auquel elle a eu recours l'année dernière : "_J'ai eu des pertes d'œufs, de la mortalité, c'est clairement la survie de mon activité qui est en caus_e". David Desvernes, éleveur à Beauvoisin, est plus direct. Pour lui ces mesures qui "tuent l'élevage de plein air profitent à l'agro-industrie". Elle revendique le plein air, alors que "beaucoup des volailles sont élevées en batterie, il y a tromperie du consommateur".