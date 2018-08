1600 brebis sont descendues du plateau des Ramées jusqu'à Lans-en-Vecors (Isère) ce mardi. Cette opération ouverte au public avait pour but d'informer le public sur le pastoralisme et le métier de berger.

Lans-en-Vercors, France

La brume matinale imprègne le plateau des Ramées d'une atmosphère mystérieuse, voire irréelle. Pas sûr que la présence de près de 1600 brebis donne plus de sens à cette scène. Encadrées par dix chiens de berger à l'affût, les bêtes pâturent joyeusement.

Ce spectacle inhabituel est organisé conjointement par le parc du Vercors et les agriculteurs et éleveurs de la commune de Lans-en-Vercors. L'objectif est de renseigner le public sur l'intérêt du pastoralisme et l'entretien de la biodiversité. Pendant près de deux heures, les randonneurs de tout poil sont invités à accompagner les brebis sur la descente entre le plateau des Ramées et la commune de Lans.

Les enfants peuvent approcher les bêtes sans danger © Radio France - Julien Morin

Pour éviter d'avoir à déplorer la moindre brebis égarée, le troupeau est surveillé par des patous et des border collie. Des chiens de berger qui n'hésitent pas à intervenir et à donner de la voix pour garder les bêtes dans le rang, mais qui demeurent sociables et sans animosité pour les randonneurs.

Les chiens qui encadrent le troupeau sont habitués à la présence de l'homme et le contact avec les randonneurs se fait sans mal © Radio France - Julien Morin

Lorsqu'ils arrivent enfin à Lans-en-Vercors, les moutons sont accueillis par des applaudissements. Les passants prennent des photos, surpris, et s'écartent pour laisser passer le troupeau tant bien que mal. Une fois la bergerie atteinte, vient le temps de trier les bêtes. Les plus belles seront abattues pour gagner les assiettes, sous l'appellation "agneau d'alpage", une marque iséroise unique en France.