VIDÉO - La Dordogne au Salon de l'agriculture : Cupidon, l'âne "ténor de l'amour" fait chavirer les visiteurs

Des oreilles velues, un gros oeil humide, et le poil qui fait de jolies bouclettes brunes, Cupidon a toute une foule de visiteurs attroupée autour de son box. "Trop beau", "trop doux", "il est juste trop", pour les uns, "j'ai envie de lui faire des câlins", disent les autres, à chaque main qui s'avance, il plie l'échine pour se laisser caresser.

Originaire de Fouleix où il est né, sa propriétaire Véronique Laurent-Emelie, et son compagnon Emmanuel Legay, l'emmènent pour la troisième fois au Salon depuis 2018. Ce Beaudet du Poitou, une race presque en voie d'extinction il y a quelques années, a été élu "Champion de race" pour une année de plus, lors des concours avant le Salon de l'agriculture.

"C'est vrai qu'il est particulièrement sympa"

Sa particularité ? C'est un animal de grande taille par rapport aux ânes qu'on a l'habitude de voir. Il a aussi le poil long et bouclé. Et c'est en véritable star qu'il fait le tour du ring dans le hall équin de l'immense foire agricole à Paris. "Chaque animal a son caractère, mais c'est vrai que lui est particulièrement sympa", sourit son éleveur : "Quand il est né, sa mère refusait qu'il tète, on a dû entraver la mère pendant plus de 48 heures, pour le faire téter sous surveillance jusqu'à ce qu'elle s'habitue à lui. Peut-être qu'il nous est reconnaissant de l'avoir sauvé en quelque sorte !".

Cupidon est un animal de présentation. Il ne participe pas aux concours mais il est là pour représenter la race, auprès du public. Il reste les neuf jours du Salon, tout comme son propriétaire. Tous les deux sont connus de tous les éleveurs de France sur le Salon, comme les "Ténors de l'amour", référence à son nom... et à un reportage de France Bleu Périgord pour sa première participation en 2018, quand son braiement mélodieux avait été enregistré à la radio.