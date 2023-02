VIDÉO - La Dordogne au Salon de l'agriculture : "Nacoby", la vache de concours qui vise le titre à Paris

Dans la longue allée noire de monde, sous les spots lumineux et les écrans géants du hall des bovins, les Prim'holstein s'alignent les unes à côté des autres, couchées dans une paille immaculée. Une grosse bassine dans les bras, Yoan Agard prépare le repas, maïs, soja et céréales pour Nacoby, bête de concours, déjà classée deuxième à Paris il y a deux ans.

Yoan et son épouse Hélène Talou sont des habitués du Salon, des passionnés de génétique dans leur élevage de 70 vaches laitières à Miallet, en Périgord vert. La race compte 115 prétendantes à Paris cette année, et leur vache se présente en catégorie de troisième lactation. Elle sera sur le ring devant le public ce lundi après-midi, après six mois d'une préparation digne d'une athlète de haut niveau.

Une préparation de championne

"Les repas sont fractionnés avant le concours, elle mange quatre fois par jour", explique Yoan, la bassine de 15 kg à la main : "Les heures avant le concours, elle peut manger tout ce qu'elle veut. Elle adore les pétales de maïs, elle a sa friandise préférée. Il faut que quand elle entre sur le ring, elle soit repue de chez repue". Les canons de beauté chez les vaches laitières ? Avoir une vache qui a les côtes bien écartées, pour avoir une belle forme. La traite est repoussée aussi le jour du concours, pour avoir des mamelles les plus gonflées possible.

Sa fille de trois ans sur les épaules dans la foule des visiteurs, Lamine, qui habite le 18e arrondissement, observe la bête avec de grands yeux alors qu'Hélène Talou lui applique de la crème Nivéa sur les pies. "Les Parisiens nous disent souvent qu'elles sont maigres, parce qu'ils ont l'habitude des vaches à viande qui sont comme des bodybuilders, alors que ça n'a rien à voir! La Prim'holstein est plus raffinée, on doit voir les os saillir", explique Yoan.

"Visiter Paris, limite, ça m'intéresse pas"

Laisser l'exploitation pendant une semaine le temps du Salon, c'est pas mal de stress, même si deux jeunes les remplacent tant qu'ils sont à Paris. Mais pour ces passionnés de génétique, c'est comme être un sportif sélectionné au plus haut niveau : "Une fierté, d'être parmi les 115 de Paris" pour Hélène Talou.

"Je suis venu 13 ou 14 fois, je ne suis jamais sorti du Salon", ajoute Yoan : "J'ai jamais été visiter Paris, limite, ça ne m'intéresse pas. On est là pour vivre notre passion et la partager avec les autres éleveurs passionnés, mais certains nous prendraient pour des fous". Après la fin des concours mardi, il y aura un pot "qu'on ait gagné ou perdu". Et ce sont toujours les éleveurs du Sud Ouest qui mettent le plus d'ambiance.