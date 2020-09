Vidéo : la fin des vendanges au domaine de Montcalm à Vauvert

Fin de vendanges ce vendredi sur le domaine de Montcalm à Vauvert dans le Gard. Entamée le 20 Août, on estime que le volume de vins de sable de Camargue - en agriculture biologique - devrait atteindre les 5.000 hecolitres. L'appellation dans sa quasi-totalité est en HVE3, Jaute Valeur Environnementale 3 et produit 5 couleurs de vins dont 94% de gris (rosé) et gris de gris. Les rosés ont le vent en poupe.

18 médailles au concours général agricole 2019

Des vins nés sur le sable

103 viticulteurs-vignerons sont installés sur 3.000 ha avec un potentiel de productions de 200.000 hectolitres. Des vignes le pied dans le sable - ce qui donne à ce vin sa clarté et sa légèreté - sur une bande littorale qui va Sète (Hérault) aux Sainte-Marie-de-la-mer (Bouches-du-Rhône). La capitale du vin sable de Camargue étant - d'évidence - Aigues-Mortes (Gard).

Reportage au domaine de Montcalm (Vauvert). Copier