VIDEO - La Garde Républicaine veille sur les parcs à huîtres manchois à l'approche des fêtes

La Garde Républicaine non pas sur les Champs-Elysées, mais sur les plages manchoises. Depuis une dizaine d'années, des cavaliers et leurs chevaux sont déployés sur la côte ouest du département, afin d'éviter les vols d'huîtres à l'approche des fêtes de fin d'année. Deux groupes ont commencé leurs rondes le lundi 29 novembre à Pirou et Agon-Coutainville. De jour comme de nuit, les huit cavaliers restent au aguet. Il sont présents dans la Manche jusqu'à la fin du mois de décembre.

Un avantage pour la surveillance

Ces gendarmes épaulent leurs collègues des brigades territoriales de front de mer, des pelotons d'intervention et de la brigade nautique de Granville, mobilisées toute l'année. À la différence des équipes pédestres, le cheval leur donne plusieurs avantages. D'abord, les militaires sont positionnés en hauteur à trois mètres de haut en moyenne. Ils disposent d'une vue d'ensemble des parcs à huitres. L'animal leur permet aussi de se déplacer quasiment sur tous les terrains. Il est donc plus simple d'aller au contact des ostréiculteurs dans l'eau.

"On va directement sur les parcs, on va aussi dans les zones ostréicoles là où ils traitent les huitres, explique Sophie, maréchal des logis. On vérifie que ça correspond bien aux bonnes parcelles, ainsi qu'aux bons exploitants. Au niveau recherche, dissuasion, on est plutôt bien placés avec les chevaux."

Ce dispositif a permis de baisser le nombre de vols dans le département. Selon le gendarmerie, les affaires sont quasi inexistantes ces dernières années. "On avait quelques faits jusqu'en 2015/2016, de vols assez importants. Depuis on a drastiquement retravaillé la sécurité avec le Comité régional de conchyliculture, notamment par la numérotation des exploitations sur les parcs, la numérotation des tracteurs, des présences dédiées à la surveillance. Et depuis quatre, cinq ans le niveau des vols à vraiment diminué", commente le colonel Cyril Piat, qui commande la Gendarmerie du département.

Ces quatres cavalières de la Garde Républicaine effectuent des patrouilles sur des tranches de trois heures. © Radio France - Raphaël Aubry

Une épine dans le pied en moins pour les ostréiculteurs. Ces derniers peinent toujours à trouver de la main d'œuvre à l'approche des fêtes de fin d'année.