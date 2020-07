VIDÉO : La moisson des blés a commencé en Côte-d'Or

Le blé est mûr dans la plupart des exploitations de Côte-d'Or, et les agriculteurs ont sortis leurs moissonneuses. Mais la récolte souffre des conséquences de la sécheresse du printemps, qui a grillé une partie des jeunes pousses.

La moisson, c'est un peu le moment de vérité pour la plupart des exploitants. Perché dans la cabine de sa moissonneuse, Bertrand Godot, exploitant du GAEC des Fontenois au nord-est de la Cote-d'Or, observe que l'on "voit les lignes de semis dans les champs, ce qui indique un faible rendement". En effet, on peut voir la terre car il y a peu de tiges de blé, : " Le blé, quand il grandit au mois de mars, il fait un nombre de talles par pied. Et il y a des talles qui ont crevés au mois d'avril", à cause de la sécheresse, explique Bertrand Godot.

La moisson des blés vient après celle de l'orge d'hiver © Radio France - Caroline Félix

Mais bonne nouvelle, le blé est dense, c'est à dire de bonne qualité, ce qui permettra à la coopérative de le vendre pour faire du pain. S'il avait pesé moins de 72 kilos/ 100 litres, la coopérative n'aurait pu le vendre qu'à l'alimentation animale. Ce qui représente un manque à gagner de 20 à 40 euros par tonne, souligne l'exploitant.

La moissonneuse batteuse est simple à conduire, il n'y a pas de permis spécifique. Et tout est automatisé, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo.