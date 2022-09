VIDÉO : la pêche à pied à Saint-Malo pendant les grandes marées

Weekend de grandes marées sur nos côtes bretonnes avec les marées les plus importantes pour cette année 2022. L'occasion pour les amateurs de pêche à pied d'en profiter comme sur la plage de Saint-Malo.

Entre ce samedi 10 septembre et lundi 12 septembre 2022, c'est le retour des grandes marées sur nos côtes bretonnes avec des coefficients proches de 95 samedi et 105 ce dimanche et lundi. C'est le maximum pour cette année 2022. On a connu bien plus ces dernières années en période d'équinoxe mais cela n'a pas empêché les amateurs de pêche à pied d'en profiter comme ici sur la plage de Rochebonne à Saint-Malo.

La pêche à pied pendant les grandes marées à Saint-Malo © Radio France - Valentin Plat