VIDEO - La récolte des mirabelles de Lorraine démarre

Le coup d'envoi de la récolte des mirabelles de Lorraine démarre officiellement ce lundi 7 août mais certains producteurs cueillent déjà les variétés les plus précoces. Reportage à Saxon-Sion au domaine de la mirabelle de la famille Parisot.

Une cinquantaine de saisonniers déjà à pied d'oeuvre à Saxon-Sion en Meurthe-et-Moselle. Si le coup d'envoi de la récolte des mirabelles sera donné officiellement ce lundi 7 août, certains producteurs ont débuté dès ce week-end. C'est le démarrage d'un travail qui va durer pendant 3 à 4 semaines pour récolter environ 6.000 tonnes de mirabelles de Lorraine dans toute la région.

Panier accroché au torse, les saisonniers livrent la précieuse marchandise. Alexis Jeandel fait le tri avant d'emmener les caisses :

Le sourire est bien présent sur le visage de Caroline Jeandel-Parisot, la fille du propriétaire des lieux. A 37 ans, elle a toujours vécu dans les vergers et ne s'en lasse pas :

C'est sensationnel parce que pendant un mois, c'est très dynamique, il y a de l'ambiance dans les vergers, ça rigole. C'est notre récolte, on en prend soin et on en est fier."