VIDÉO - La vigne se travaille avec des moutons en hiver à Vauvert

On le sait, le travail de la vigne dans le Gard est une passion. Une passion qui n'est pas sans effort et toute l'année. On vous parle souvent des vendanges, partie la plus visible, mais le travail ne s’arrête pas là. Ainsi au domaine Le Pive, sur la commune de Vauvert mais tout proche d'Aigues-Mortes, berceau du fameux rosé des sables, ce sont des moutons qui ont pris le relais.

Des brebis et des agneaux mérinos d'Arles

La vie de la vigne en hiver: on taille, on poursuit le travail en cave et on broute. Un millier de mérinos d'Arles dévorent consciencieusement l'orge planté entre les rangées de vignes au repos. Une main d'œuvre animale gratuite qui évite l'utilisation mécanique et protège les sables dunaires du cordon littoral, si précieux pour la production du vin gris de Camargue.

Un collaboration gagnant-gagnant

"Il n'y a pas d'échange économique" dit Julien Nowak, régisseur du domaine Le Pive. Les 400 brebis et 500 agneaux broutent pendant une dizaine de jours l'orge plantée entre les rangées de vignes et "nous, nous économisons des heures de tracteur, de gasoil et de main d'œuvre". Un cercle vertueux pour un domaine en bio depuis 2011.

Fin mars, la rupture de stock

Quelque 260.000 bouteilles de gris et gris de gris partiront au Canada (70% de la production), le reste sur "le marché hexagonal, cave, café, restaurant" explique Brigitte Barreiro, responsable marketing du domaine Le Pive à Vauvert. Le Canada, grand amateur du rosé d'ici. Et depuis deux millésimes, la Suisse, marché petit mais costaud. Il a fallu se plier à un cahier des charges plus contraignant que son équivalent français, notamment en matière de biodiversité et de protection des sols.

