VIDÉO - Landes : des milliers d'internautes suivent son quotidien de chauffeur agricole

Julien Datin, alias "Julien Farm", partage depuis un an et demi son quotidien de chauffeur agricole. Il rassemble des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. En ce début mars, il travaille à Salles, entre les Landes et la Gironde ; région où il va bientôt s'installer.