Dompierre-les-Églises, France

C'est le jour du grand départ pour les éleveurs de vaches limousines sélectionnées pour le salon de l'agriculture à Paris. Ils prennent ce mardi la direction de la capitale pour le concours de la race qui a lieu jeudi. Benoît Rousseau, jeune éleveur installé depuis six ans avec son père à Dompierre-les-Églises (Haute-Vienne), va présenter Jumbo dans la catégorie "mâle entre 31 et 43 mois".

Un poil frisé pour charmer

À quelques heures du départ, Jumbo a pris sa dernière douche à la ferme lundi. Benoît Rousseau, 27 ans, s'est transformé en toiletteur pour son taureau de 1.400 kilos. "On le mouille de partout, on lui met du savon, on le rince, puis on le brosse, on lui élargit le poil pour qu'il y ait le plus de volume possible", détaille l'éleveur. Jumbo le taureau a désormais le poil frisé sur le dos, les côtés et les fesses. Le jeune agriculteur a tout appris grâce à son père, Michel : "il faut que les poils soient secs, mais bien relevés et brillants pour taper dans l’œil du juge".

Presque un an de travail

Cela fait onze mois que Benoît et Michel travaillent pour que Jumbo soit prêt. En mars l'année dernière, Jumbo a été mis à l'écart du troupeau de vaches. "Il a eu une ration spéciale parce qu'on ne peut pas nourrir toutes les bêtes avec une ration de concours, cela nous coûterait trop cher. Il est tout seul, il a une case spéciale afin qu'il puissent rentrer et sortir pour qu'il ait des bons aplombs. Il faut le manipuler de temps en temps, il faut le laver et le brosser. Et puis on lui garde toujours une vache avec lui parce que sinon il fait un peu de déprime (rires) ! C'est vraiment un travail de long terme, un taureau ne se prépare pas en claquant des doigts", explique Benoît Rousseau.

Benoît et Jumbo , quelques heures avant le grand départ pour Paris. © Radio France - Justine Dincher

Jumbo veut créer la surprise

Jumbo n'est plus qu'à quelques heures de son entrée en piste à Paris. D'après Michel, il ne s'élancera pas favori : "nous sommes assez sereins quand même, nous allons y aller en 'outsider'. Les grands éleveurs sont avec nous dans la même section et il n'est pas facile de les détrôner, mais nous allons essayer d'être bons et performants ce jour-là... et pourquoi pas !" Jeudi, sept taureaux vont concourir dans la catégorie de Jumbo.