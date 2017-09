VIDEO - Le Festival de la viande ouvre ses portes en Mayenne

La 52ème édition du festival se tient du 1er au 3 septembre au parc des expositions d’Evron, en Mayenne. Les 500 vaches sont prêtes pour le concours.

C’est le rendez-vous à ne pas rater pour les éleveurs bovins de la Mayenne et des départements autour : le Festival de la viande d’Evron. L’événement a eu lieu pour la première fois en 1966 et attire toujours autant de producteurs de « vaches à viande », 52 ans plus tard.

Ils ont installés leurs 500 bovidés, jeudi 31 août, dans les étables du parc des expositions de la ville : race charolaise, limousine, blonde d'aquitaine, rouge des prés, blanche, bleue, belge, saônoise et parthenaisienne.

Leur objectif : remporter le concours de la plus belle vache à viande, pour décrocher le sésame qui fera augmenter le prix de sa vente au kilo et appâtera les clients. Une récompense importante dans un contexte où la consommation de bœuf diminue d’année en année.