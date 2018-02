Pau, France

Les agriculteurs l'avaient dit, ils ont tenu parole : les tracteurs défilent dans le centre-ville de Pau ce mercredi après-midi. Une délégation doit être reçue cet après-midi par le préfet.

Ce matin, ils ont déversé des tas de fumier, du lait caillé et des pneus devant les entrées et sorties d'autoroute à Artix, Orthez, Lescar et Pau-centre et Tarbes.

Le cortège de tracteurs entre dans le centre-ville de Pau © Radio France - SP

Les agriculteurs ont déversé de la paille devant la préfecture © Radio France - SP