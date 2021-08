VIDEO - Les courses de Traines-cul à la fête de la Terre de Blanzay

C'est le grand retour de la Fête de la terre à Blanzay, à côté de Civray. Ce samedi et dimanche 21 et 22 août, près de 8 000 personnes sont venus, notamment pour les courses de traine-cul et de moiss'bat' cross.

Ce qui attire les visiteurs : la course de traine-cul et de moiss'bat cross.

Après un an sans la Fête de la Terre à Blanzay, covid oblige, elle s'est enfin tenue de nouveau ce week-end des 21 et 22 août. Cette fête est une occasion de faire découvrir le monde agricole à ceux qui ne le connaissent pas, ou peu. C'est une manière de lutter contre l'agribashing pour les Jeunes agriculteurs, organisateurs de l'événement.

"On est assez mal vu, malheureusement", regrette David, un agriculteur. "Je pense que c'est un petit plus", espère-t-il quand même. Océane, vient d'une famille d'agriculteur et pour elle aussi, il faut changer le regard sur l'agriculture. "C'est important que les gens, ils puissent voir un peu comment ça fonctionne et que ça peut être rigolo, convivial et que c'est quand même intéressant mine de rien", assure la jeune femme.

Les courses de traine cul et de moissonneuses-batteuses

L'un des moyens pour donner une image plus joyeuse et ouverte du monde agricole, ce sont les courses. Soit celles de traine-cul, des voitures dont l'arrière (juste après les portes avant), est coupé et une troisième roue est fixé à l'arrière. "Ça fait plus peur quand on les regarde à l'extérieur que quand on est à l'intérieur", certifie Nicolas, le pilote. Il précise qu'il faut quand même regarder dans les rétroviseurs pour éviter de se faire percuter par les autres voitures.

Les moiss'bat' cross, sont des moissonneuses-batteuses qui ne fonctionnent plus. Tout ce qui fait du poids en plus a été retiré, pour permettre d'aller plus vite. Là, les chocs arrivent plus souvent qu'avec les traines-culs.