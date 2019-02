VIDÉO - Derniers préparatifs avant le Salon de l'Agriculture pour les éleveurs ovins Rameau de Précy-le-Sec

Précy-le-Sec, France

Avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, c'est le moment des préparatifs ce jeudi au Gaec des Plantes à Précy-le-Sec. Les éleveurs Gilles et Lilian Rameau, père et fils, bichonnent leurs bêtes avant la grande transhumance prévue ce vendredi, au petit matin.

Flambage des moutons pour sublimer leur toison

Dans les bâtiments du Gaec des Plantes, six agnelles âgées de 14 mois sont parquées dans un enclos. Ce jeudi matin, leurs pattes ont été lavées. Ensuite, Lilian Rameau sort un drôle d'outil... Un petit chalumeau! "En fait, on va flamber leur toison!" lance l'éleveur. Cette pratique n'est pas dangereuse pour les bêtes, elle est même très courante. "Il s'agit de brûler partiellement les extrémités de la toison, afin qu'elle soit uniforme et plus présentable".

Une fois arrivés à Paris, les éleveurs Rameau nettoieront une dernière fois la toison des agnelles. "Il faudra juste tapoter leur lainage pour faire partir les derniers bouts de paille et puis passer un coup de chiffon pour enlever les derniers résidus dus au flambage" précise Lilian. Pour les béliers, l'étape du "flambage" a déjà été effectuée. _"_Ils sont prêts, surtout notre champion de la maison, qu'on appelle souvent Loulou" dit en souriant Gilles Rameau. C'est un bélier à la toison imposante, qui pèse près de 160 kilos!

Berrichon du Cher, une race qui a du succès

En France, seule une petite vingtaine d'éleveurs a choisi de produire des moutons de la race "Berrichon du Cher". Il s'agit d'une race très ancienne et encore peu répandue sur le territoire français. Gilles et Lilian Rameau sont les seuls à élever cette race ovine dans l'Yonne. "Forcément pour nous, le Salon de l'Agriculture est une belle occasion de représenter le département et nos bêtes" précise Gilles, le père. C'est la septième année que les icaunais montent à Paris et la plupart du temps ils reviennent avec des prix!

D'autres béliers qui participent, eux, au concours en catégorie "tondu" © Radio France - Lauriane Havard

La race ovine Berrichon du Cher est rare mais très appréciée! Non pas pour sa laine, qui ne vaut pas grand chose, mais pour la qualité de sa viande. Les moutons et agneaux de la famille Rameau sont exportés dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne ou en Hongrie. "On fait aussi des exportations plus exotiques comme en Mongolie" raconte Lilian. Leurs prochains clients pourraient être des chinois... Le Salon de l'Agriculture leur permettra sans doute d'élargir leur clientèle!