VIDEO - Les Fermiers de Loué tournent leurs nouvelles publicités pour la télé

Les éleveurs sont à nouveau mis à contribution pour ces deux spots. En montrant leurs volailles vivant en plein air dans de beaux paysages, les Fermiers de Loué mettent l'accent sur l'authenticité et la qualité de leurs produits pour continuer à se démarquer d'une concurrence de plus en plus rude.

Sarthe, France

Authentique. C'est le maître-mot de la nouvelle campagne de publicité que préparent les Fermiers de Loué pour la télévision. Sur le fond, rien de neuf. Mais la coopérative sarthoise ressent le besoin de réaffirmer au grand public ses fondamentaux, alors que de plus en plus de producteurs vantent le bien-être animal et la qualité de leurs produits. "Chez nous, ce n'est pas nouveau, cela dure depuis 60 ans", résume Yves de la Fouchardière qui dirige la coopérative d'un millier d'adhérents.

Aucun comédien professionnel, que des éleveurs et leurs enfants

C'est ainsi que pour réaliser les spots, les Fermiers de Loué ne font pas appel à des comédiens professionnels. Ils se mettent eux-même en scène. "La pub, en général ment ou en tout cas raconte de belles histoires. Nous, nous racontons des histoires vraies", argumente Yves de la Fouchardière. Le directeur des Fermiers de Loué insiste : "à quoi ça sert d'aller chercher des mannequins pour faire des publicités, alors que nous avons chez nous de si beaux enfants, de si beaux parents et de si beaux poulets!"

Nous racontons des histoires vraies!

Une trentaine d'éleveurs avec leurs enfants ont été choisis après un casting. Même si le scénario de ces deux films de quinze secondes est tenu secret, la réalisatrice sarthoise Corinne Langlois en dévoile les grandes lignes : "nous verrons des éleveurs qui travaillent dans de beaux paysages, des scènes de leur quotidien. Des gens heureux. Il y aura également des scènes de consommation d’œufs ou de poulets, plus rythmées. Nous montrerons aussi des poules en liberté : c'est l'élément le plus important, de même que la dégustation du poulet entier".

Corinne Langlois, réalisatrice : "les codes habituels avec une touche de modernité" Copier

Un tournage tous les trois ou quatre ans

Même si la marque Loué bénéficie d'une bonne notoriété, elle ne peut faire l'impasse sur la publicité. "C'est notre faire-savoir", résume Yves de la Fouchardière, le directeur des Fermiers de Loué. "Nous n'avons pas le choix car la concurrence est redoutable. Certains producteurs de volailles qui ne sont pas toujours de grande qualité racontent des histoires incroyables que les gens commencent à croire".

VIDEO : Les Fermiers de Loué investissent dans des étiquettes pour garantir aux consommateurs le bien-être de leurs volailles

Le tournage des deux spots publicitaires et du film plus long qui servira aux réseaux sociaux coûte un peu plus de 100.000€ à la coopérative. "La part de notre budget consacrée à la publicité est de 1%, là où elle est de 7% à 8% pour les produits laitiers, par exemple", explique Yves de la Fouchardière. Les pubs tournées en Sarthe devraient être diffusés à la télévision à partir de la mi-novembre 2019.

Yves de la Fouchardière, directeur des Fermiers de Loué : "la pub est essentielle face à la concurrence" Copier

Une vingtaine de personnes travaillent sur le tournage © Radio France - Bertrand Hochet