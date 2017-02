VIDÉO - Les Isérois en route pour le Salon de l'Agriculture

Samedi, la campagne s'invite sur les pavés parisiens. A l'occasion du traditionnel salon de l'agriculture (25 février - 5 mars) au Parc des expositions à Paris : une vingtaine d'éleveurs isérois et quelques producteurs de noix, de fromage et de vin locaux, montent à la capitale. Rencontre.

Les stars du salon de l'agriculture, ce sont les vaches. Une quinzaine de bovins isérois prennent l'autoroute vendredi pour venir parader à Paris. Pour les accompagner, bien sûr, les éleveurs, fiers de pavaner avec leurs chouchoutes au salon. "C'est un peu l'aboutissement de toute une vie d'agriculteur d'avoir sélectionné, d'avoir fait naître des animaux, et de les voir choisis pour le salon", explique Catherine Duboucher. Elle s'occupe de la ferme des Villardes, à Izeron, avec son mari Bernard Idelon et son fils Lucien. Toute la famille se rend au salon depuis 5 ans. Cette année, ils présentent une vache de race Hérens, Diablesse. "C'est une vache qui a un grand succès, confie Catherine Duboucher, au début les gens ont peur des cornes ou ils croient que c'est un taureau, mais après ils se rendent compte que c'est une vache douce et docile".

"Depuis que les agriculteurs du Vercors sont présents sur le salon de l'agriculture, on se porte mieux, ça nous a vraiment permis de faire la promotion de notre région et de nos produits" - Guy Durand, agriculteur d'Autrans

Pour lui tenir compagnie, Foudre, six ans, vient également représenter la race Hérens. Elle est un peu moins bien apprêtée que Diablesse. "Je me suis un peu loupé au niveau du toilettage", avoue Guy Durand, installé à Autrans. Pour lui, ce qui est important, ce n'est pas tant que sa vache soit la plus pouponnée, c'est plutôt la possibilité de mettre en avant le territoire. Pour représenter le territoire alpin, huit vaches de type Villard-de-Lans viennent aussi parader au salon : Faisane, Edelweiss, France, Himalaya, Majda, Marguerite (il en fallait bien une), Harmonie et Milk. Les agriculteurs du Vercors les élèvent surtout pour leur lait, qui permet notamment de fabriquer le bleu du Vercors-Sassenage.

Et justement, le bleu du Vercors-Sassenage sera lui aussi présent au salon, côté concours général agricole. C'est l'autre face du salon de l'agriculture. Un jury de professionnels et d'amateurs goûte les produits de terroir proposés par des agriculteurs de toute la France et décernent une médaille aux meilleurs produits. Sur le stand de l'Isère, il y aura des noix de Grenoble, et surtout à l'huile de noix. Gilles Convert et ses deux frères, Luc et Bruno, concourent depuis une dizaine d'années.

"Nos plus grands concurrents se sont les producteurs du Périgord, nous sommes les deux seules régions à avoir des noyers" - Gilles Convert, producteur d'huile de noix à Albenc

Le secret pour une bonne huile réside d'une part dans des noix de qualité, mais aussi dans la mouture. "Le savoir-faire d'un bon huilier, c'est de moudre les noix, sans trop les chauffer, c'est très technique", développe le producteur. Pour l'épauler à faire rayonner les noix de Grenoble, Vincent Bernard a lui aussi envoyé 3 bouteilles au salon. "Je fais de l'huile bio, mais le bio, c'est assez suggestif, je ne sais pas si les gens vont le sentir au goût", s'inquiète le jeune agriculteur. C'est la première fois qu'il participe au concours général avec son huile. Sinon, il envoie surtout des fromages: 8 Saint-Marcellin et 4 Saint-Félicien. Il y a quelques années, Vincent Bernard avait gagné une médaille de bronze pour son fromage. "Ça avait permis de faire parler de nous, surtout au niveau local", se souvient-il. La GAEC des Essarts pour laquelle il travaille, vit principalement de la vente en direct. Le rayonnement local a donc toute son importance.

Pour les amateurs de charcuterie fermière, Arnaud Fréchat de la ferme du Rival à Sardieu concourt avec ses saucissons, son jambon paysan et son pâté de campagne. Lui aussi produit du bio, "Mon grand-père faisait déjà du bio dans les années 1965, mais avec des moutons. Moi j'ai continué dans la même ligné, mais je m'occupe de porcs". Même si le bio lui permet d'avoir une plus-value par rapport à d'autres charcutiers, il existe des revers de médaille. "Je suis parfois assez mal vu par les autres paysans et éleveurs de porc, confie-t-il, parce que je ne suis pas dans la productivité comme certains d'entre eux". Pourtant le bio est effectivement de plus en plus présent dans l'agriculture.

Dans le Vercors par exemple, plus d'un quart des surfaces agricoles du territoire sont classées agriculture biologique. Globalement en Isère, le bio a pris de l'ampleur. "En Isère, il y a eu surtout beaucoup de conversion au bio dans les fermes laitières, notamment grâce à la mise en place de la collecte bio dans le sud Isère avec Biolait et dans le nord Isère avec Sodiaal", précise Olwen Thibaud, conseillère agriculture biologique à la chambre de l'agriculture. Fin 2016, 8% des surfaces agricoles iséroises cultivaient en bio. Un petit peu plus que la moyenne nationale, qui a atteint les 6% cette année.