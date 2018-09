En Ille-et-Vilaine, les jeunes agriculteurs rivalisent d'idées pour fabriquer des structures de paille. Chaque canton fabrique la sienne. Le but ? Annoncer les Terres de Jim, la plus grande fête agricole en plein air d'Europe, qui se déroule ce week-end à Javené, près de Fougères.

Liffré, France

Vous avez peut-être vu ces grandes structures en bottes de paille qui se multiplient le long des routes en ce moment. En Ille-et-Vilaine, un concours a été lancé en août dans le cadre d'un événement national : les Jeunes Agriculteurs du département organisent les Terres de Jim, qui se veut la plus grande fête agricole d'Europe en plein air. Ce sera du 7 au 9 septembre à Javené dans le pays de Fougères. 100 000 visiteurs sont attendus. Le ministre de l'agriculture Stéphane Travert a annoncé sa venue ainsi que le rugbyman Sébastien Chabal. Les jeunes agriculteurs du département ont mis la main à la fourche pour communiquer sur cet événement. Nous avons assisté au montage de l'une de ces structures.

Guillaume Delacroix et Marc Savin cousent les boutons du minion en paille. © Radio France - Solène de Larquier

Dans un champ au bord de la Départementale 92, au sud de Liffré, Guillaume Delacroix et trois autres agriculteurs s'activent. "On a mis trois bottes de paille les unes sur les autres qu'on a peint en jaune et bleu, pour les boutons on a utilisé des couvercles de seau, un pneu pour l'oeil unique... que de la récup." Mais au fait, qu'est-ce-que ça représente ? "Des minions ! Ce sont des personnages du film Moi, moche et méchant. Les minions font pleins de bêtises et ça pourrait plaire aux enfants" explique le producteur de lait. Car l'idée, c'est d'attirer l'attention des automobilistes sur la grande bâche tenue entre les minions : elle annonce les Terres de Jim.

Une opportunité à ne pas rater pour Marc Savin : "On veut attirer un nouveau public, faire connaître notre métier, répondre aux questions... la dernière journée est d'ailleurs dédiée aux scolaires." Guillaume Delacroix précise : "Il y a 15 ans, on avait presque tous un parent agriculteur, maintenant c'est beaucoup plus rare, donc on veut aller au contact des gens, véhiculer une image positive" avant d'ajouter "On veut montrer que les agriculteurs savent faire la fête, il y aura un concours de moissonneuses batteuses, un hélicoptère, des animaux..."

De la peinture des bottes de paille à la couture des boutons : les agriculteurs du canton de Liffré ont créé deux Minions de paille Copier

Allez, il faut encore coudre les boutons des minions et donner un coup de pinceau. "On finit le visage à la bombe de peinture, on essaye de faire une langue là pour rendre les minions... mignons !" décrit Marc Savin en riant. Et voilà ! il ne reste plus qu'à prendre une photo et de l'envoyer aux JA 35. Trois cantons se verront remettre un chèque selon les coups de cœur du jury.