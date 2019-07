VIDÉO - Les récoltes de moules de bouchot "s'améliorent d'année en année" à Noirmoutier

Depuis l'année terrible de 2014 et des mortalités énormes de moules en Vendée et ailleurs en France, la récolte va chaque année de mieux en mieux à Noirmoutier. Et les moules de bouchot font fureur dans les restaurants et chez les poissonniers.

Vendée, France

"On ne sait toujours pas vraiment ce qui a causé les mortalités il y a cinq ans", soupire Alain Gendron, mytiliculteur et ostréiculteur à La Guérinière, à Noirmoutier : "La mer, c'est un espace plein d'équilibres incertains, et on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans". Lui a commencé la récolte des moules de bouchot début mai, et la saison s'annonce bonne. Meilleure, en tout cas, que l'an dernier. Et c'est le cas depuis plusieurs années maintenant.

2013 on a fait une très très belle année, 2014 une année minable. Depuis, ça va de mieux en mieux, on part de très très bas mais ça s'améliore tous les ans"

- Alain Gendron

"Les moules sont de plus en plus résistantes"

"Les chercheurs ont beau chercher, on ne sait toujours pas ce qui a causé les mortalités. En tout cas, les moules semblent être de plus en plus résistantes. C'est comme tout le monde, elles s'adaptent", pense le mytiliculteur.

Lui possède une quarantaine de lignes de moules de bouchot, considérées comme plus goûteuses, car "elles poussent en hauteur par rapport au fond et elles sont découvertes par la marée, ce qui leur donne une saveur particulière". Et son métier va bien : "On trouve même des jeunes pour s'installer".