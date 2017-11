VIDEO - Les sapins de Noël sont en train d'être coupés en Corrèze

La filière est petite, en Corrèze, mais elle existe : une dizaine de producteurs de sapins de Noël sont dans le rush en ce moment. Ils sont en train d'abattre les arbres qui seront dans les maisons, écoles, mairies, etc. pour la venue du Père Noël.

C'est dans à peine plus d'un mois que le Père Noël passera dans les maisons. Et sauf s'il se trompe, c'est au pied... du sapin qu'il déposera les cadeaux. Et peut-être même au pied d'un sapin corrézien, Nordmann ou épicéa, car l'heure est à l'abattage en ce moment chez les quelques cultivateurs à s'être lancé.

Ils sont une dizaine sur le territoire et ils produisent généralement du sapin pour un complément de revenus. Exemple à Saint-Ybard, chez Claude Barret, où depuis deux semaines, lui et ses trois saisonniers coupent et mettent en filet entre 200 et 300 par jour... haut de 80 centimètres à 6 mètres. Ce retraité, ancien cheminot et fils d'agriculteurs, fait ça depuis neuf ans "mais ça ne fait que quatre ans qu'on exploite, car il faut le temps que les sapins poussent", explique-t-il. Il écoule sa production localement, dans les supermarchés, les écoles ou les mairies des environs. D'ici mi-décembre, ce sont environ 6.000 sapins qui seront coupés sur les dix hectares de sa propriété.