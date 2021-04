VIDEO - Les vignerons de Dordogne se protègent face aux gelées du printemps

Le gel est fatal pour les récoltes de raisins du Bergeracois. Lorsque la glace se forme sur les jeunes pouces des vignes, deux phénomènes peuvent se produire. Tout d'abord, le fait que les bourgeons eux-mêmes gèlent, ce qui entraîne l'explosion des cellules. Même si de nouveaux bourgeons peuvent se former les semaines suivantes, la récolte est bien souvent plus pauvre. Deuxième phénomène, l'effet loupe. Au levé du soleil, les rayons viennent réfléchir sur la glace formée sur la jeune pousse. Avec l'effet loupe de cette eau à l'état solide, le bourgeon va griller au petit matin, ce qui est fatal.

Deux méthodes utilisées pour s'en protéger

Pour lutter contre cette gelée fatale, les viticulteurs du département et d'autres régions de France, utilisent différentes techniques pour protéger leurs vignes. Découvrez-les dans cette vidéo.

La première technique consiste à faire brûler des bottes de paille ou de foin humides aux abords des vignes pour créer une épaisse couche de brouillard qui va contenir les effets des très basses températures. Cette méthode peut permettre de préserver les vignes d'une chute de 1 à 2°C. Cette méthode est donc moins efficace lorsque les températures baissent trop.

La seconde consiste à brasser de l'air. À l'aide d'une hélice motorisée positionnée à une dizaine de mètres du sol, l'air le plus proche du sol est mélangé à celui en hauteur, en théorie plus chaud. Ces grandes hélices sont efficaces sur une centaine de mètres de rayon et nécessitent un investissement de 40 000 € par pièce. Pour le phénomène de gel attendu dans les nuits de cette semaine, cette dernière méthode pourrait être compromise par des vents venus du Groenland, très froids, présents en hauteur.