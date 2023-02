VIDÉO - Mafalda, "au corps de rêve", s'est faite belle pour le salon de l'agriculture

Pendant toute une journée, Malfada, une des 150 vaches laitières de la SCEA de la voie lactée à Chambois (Eure) a été bichonnée. Elle fait partie des quinze vaches de race Prim’Holstein sélectionnées en France pour le concours général agricole qui se déroule lundi 27 février. Après le lavage dans la matinée "pour assouplir le poil", Quentin Biron, salarié de l'exploitation et clippeur "tond la vache". Les pattes, les oreilles, la mamelle, tout y passe.

Quentin Biron en pleine tonte de Mafalda © Radio France - Laurent Philippot

La patron de l'exploitation, Jérôme Gauthier, a payé à Quentin, lorsqu'il était encore apprenti, une formation de clippeur. Le clippage, "c'est l'embellir, tonte de la mamelle à ras, les pattes un peu plus ras et après faire tout le corps et mettre les côtes en valeur" explique-t-il.

Avec Quentin, plus de poils aux pattes pour Mafalda © Radio France - Laurent Philippot

"Un corps de rêve"

Dans le troupeau, Mafalda, fille de Gala, dénote de par ses dimensions : "Un bon 800, 850 kilos la bébête" sourit Jérôme, "elle a du bide !" mais "elle est parfaite cette vache, elle a une super mamelle".

Patrick Gauthier, à la retraite depuis quelques années, fait tous les jours ou presque son petit tour sur l'exploitation de son fils. Lui n'a jamais envoyé de vaches au salon international de l'agriculture et veut croire en les chances de Mafalda : "Elle a un corps de rêve cette vache et elle est gentille comme tout cette vache, c'est un vrai chien quand on la mène". Mafalada en est à sa quatrième lactation et produit 12.000 à 13.000 litres de lait par an.

Le salon, "une sacrée fierté" mais...

Plusieurs vaches de l'exploitation ont déjà été sélectionnées pour le salon international de l'agriculture, mais Mafalda est la première à se rendre porte de Versailles. Évidemment, "c'est quand même une sacrée fierté" pour Jérôme Gauthier qui "a toujours boycotté le salon parce que c'est un salon pour les titis parisiens et je ne suis pas trop parisien". L'éleveur en profite pour pousser un coup de gueule pour dénoncer la présence grandissante de marques : "Je ne vois pas ce que MacDo va foutre au salon agricole, je ne vois pas ce que Leclerc va foutre au salon agricole" peste-t-il sans détour.

Face à une concurrence rude, notamment d'un éleveur seinomarin, Jérôme Gauthier ne voit pas Mafalada terminer dans le Top 3 du concours de la race Prim'Holstein . Sa compagne, Mélanie Michel y croit : "Je suis positive !". Résultat lundi 27 février en fin de journée.