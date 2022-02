VIDÉO - Neige, la vache égérie du Salon International de l’Agriculture, est partie du Grand-Bornand vers Paris

Très tôt ce jeudi 24 février, Neige a quitté le Grand Bornand, en Haute-Savoie, direction Paris. Cette vache de la race Abondance est l’égérie du Salon International de l’Agriculture qui ouvre ses portes ce week-end.

C’est une longue journée qui attend Neige, 600 kilomètres entre le Grand Bornand et Paris où, à partir du samedi 26 février, elle sera la star du Salon International de l’Agriculture (SIA). Cette vache abondance, âgée de 4 ans, a été choisie pour être l’égérie du salon. Incontournable, sa tête est sur toutes les affiches et son enclos sera positionné à l’entrée du SIA. Incontournable et immanquable pour les quelques 600.000 visiteurs attendus dans les allées du parc des expositions de la porte de Versailles.

Neige sur l'une des affiches du Salon International de l'Agriculture. (Photo @SIA) - -

Vie de vedette

Vers 5h30 ce jeudi 24 février, Neige et son éleveur ont pris la direction de Paris. Bichonnée comme une star avec quelques gouttes d’huiles essentielles et des fleurs de Bach pour la "déstressée" avant de prendre la route. Habituée au calme des alpages du Grand Bornand, son éleveur la prépare depuis plus de deux mois à sa vie de vedette. "On lui a mis de la musique et un spot pour qu’elle s’habitue à l’ambiance du Salon et aux flashs", explique en souriant Philippe Missillier. "Pour nous, c’est une fierté, mais c’est également une récompense pour cette race, poursuit l’agriculteur. C’est la première fois que les Abondances sont mises à l’honneur au Salon International de l’Agriculture."

REPORTAGE - Neige est en route vers Paris Copier

Philippe Missilier est éleveur au Grand Bornand et "très fier" de Neige. © Radio France - Richard Vivion

Elle illustre parfaitement la race Abondance : une robe pie rouge-acajou, une tête avec un épais chignon blanc, des cornes claires et des tâches rouges

"Si Neige a été sélectionnée pour représenter la race et figurer sur l’affiche de l’édition 2022 du Salon c’est bien parce qu’elle illustre parfaitement la race Abondance : une robe pie rouge-acajou, une tête avec un épais chignon blanc, des cornes claires et des tâches rouges en forme de lunettes autour des yeux pour atténuer la réverbération du soleil et ainsi la rendre parfaitement adaptée à l’environnement de montagne" précise le Salon International de l'Agriculture.