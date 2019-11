VIDEO -"Nos pratiques visent déjà à réduire l'usage des pesticides", Sébastien Prouteau, président FNSEA 37

Mobilisation des agriculteurs ce mercredi à Tours. Deux cortèges de tracteurs, une cinquantaine au total, partiront à 17h30 de Tours Nord et de Chambray les Tours. Objectif, arriver devant la Préfecture. Pour dire non aux traités de libre-échange, et au dénigrement systématique du monde agricole.