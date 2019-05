VIDEO-"Nous étions au bord du gouffre en 2010, aujourd'hui nous vendons 4 millions de pots de yaourt à l'année"

La fromagerie Maurice est l'exemple même d'une reconversion réussie. En 2010, l'exploitation laitière basée à Neuilly-le-Brignon est dans une impasse en pleine crise du lait. 10 ans plus tard, elle emploie 12 salariés et produit à l'année 4 millions de pots de yaourts et 16 tonnes de fromage.

Neuilly-le-Brignon, France

Chez les Maurice, on produit du lait de vache depuis six générations à Neuilly-le-Brignon près de Descartes. Mais avec la crise du lait des années 2000, l'exploitation est au bord du gouffre.

" Les prix du lait n'étaient plus du tout rémunérateurs. Et on s'est dit qu'il fallait faire autre chose. On s'est lancé dans l'inconnue en créant notre propre fromagerie sur place. Il fallait beaucoup de courage et un peu d'inconscience car à l'époque comme beaucoup de producteurs de lait on était financièrement au ras des pâquerettes. Heureusement _la banque nous a fait confiance_, on travaille dur et on a investi au total près d'un million 400 mille euros.

Mais aujourd'hui le pari est gagné. On transforme à peu près la moitié de notre lait produit à la ferme. On en fait du fromage, des yaourts, des riz au lait.. _Avec à l'année 16 tonnes de fromages, 4 millions de pots de yaourts_.. Des chiffres en forte progression ces dernières années pour répondre à la demande. Tous ces produits sont vendus dans la plupart des grandes surfaces de toute la région Centre. Et la fromagerie travaille de plus en plus avec les cuisines centrales des collectivités pour les cantines scolaires mais aussi avec les restaurants d'entreprise".