VIDÉO - On peut couper soi-même son sapin de Noël à Joué-sur-Erdre

Des sapins à perte de vue, et une odeur d'hiver et de fêtes de fin d'années. Sur les cinq hectares de ce terrain à Joué-sur-Erdre, ce sont 15.000 sapins qui plantent le décor. Une forêt verte, aux embruns d'agrumes et de pins. Au milieu, les clients se baladant avec leurs chariots à la main. "Celui-là c'est bien non ?", lance Victor, bonnet vissé sur la tête.

L'ambiance de Noël

Un concept original lancé en 2014 par Camille Pelé, un agriculteur à la retraite. Ce dernier discute avec un ami qui lui parle de cette tendance aux États-Unis. Il commence à planter de plus en plus d'arbres, avant d'ouvrir se sportes au public pour la première fois il y a trois ans. "Au début c'était calme, mais maintenant on tourne à fond, se réjouit-il. C'est dans la bonne ambiance, la famille vient filer un coup de main en plus c'est génial !"

Le sapin trouvé et découpé, il faut désormais le ramener dans le salon pour le décorer. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Ouvert chaque week-end, des centaines de personnes défilent pour trouver la perle rare. Certains repartent même avec des sapins immenses de plus de quatre mètres de hauteur. Dans les allées, on retrouve même le Père Noël qui se balade avec des friandises pour les plus jeunes chasseurs de sapins.