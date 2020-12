VIDÉO - Opération de sauvetage de poissons à Saint-Jean-le-Blanc près d'Orléans

Une dizaine de bénévoles de l'association de pêche "le sandre orléanais" est venu ce samedi après-midi armé de bottes et d'épuisettes à Saint-Jean-le-Blanc, dans le Loiret, près d'Orléans, pour effectuer une pêche de sauvetage dans le Rio, un bras de la Loire. Retour en vidéo sur ce sauvetage.

Une pêche de sauvetage était organisée ce samedi après-midi dans le Rio, un bras de la Loire près de l'île Charlemagne, à Saint-Jean-le-Blanc, près d'Orléans dans le Loiret par l'association de pêche d'Orléans (l'association AAPPMA du sandre orléanais).

Le niveau de la Loire est encore très bas en cette période, dû notamment à la sécheresse de l'année écoulée et des centaines de poissons sont pris au piège dans des flaques aux abords de l'île. Une petite dizaine de bénévoles était donc présente ce samedi, des membres de l'association et des pêcheurs adhérents, pour sauver ces poissons. Le but de l'opération est donc de récupérer avec des épuisettes ces poissons pour ensuite les relâcher dans la Loire. Mais certains poissons n'ont pas résisté à cette descente rapide de l'eau et des centaines sont morts piégés.

Un phénomène naturel

Mais pas d'inquiétude à avoir pour Elie Musqui, le président de l'association AAPPMA, Association agrée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques le "sandre orléanais" : "Ce phénomène est naturel et se produit fréquemment dans le Rio", détaille-t-il interrogé par France Bleu Orléans. "Mais on veut alerter sur l'utilisation de la ressource de l'eau, car ce n'est pas normal de voir un tel niveau de la Loire à cette période", complète le président de l'association.