VIDÉO - Salon de l'agriculture : Owen, taureau de race Aubrac, va défendre les couleurs de la Lozère à Paris

Il s'appelle Owen. C'est un magnifique bébé de 5 ans et de plus d'une tonne. Ce taureau de race Aubrac participera au concours général du Salon international de l'agriculture le mercredi 1er mars. Owen quitte ce vendredi ses terres natales de Lozère, au Buisson, pour rejoindre la capitale en camion. Il séjournera au parc des expositions de la Porte de Versailles pendant une dizaine de jours.

Owen, c'est LA vedette de l'exploitation et son propriétaire Nicolas Batifol est très fier de présenter son bébé à Paris. "C'est le taureau phare de la ferme, en ce moment. Il est issu de nos meilleures lignées génétiques. C'est vraiment la fierté de notre élevage."

Le Salon de l'agriculture constitue une vitrine formidable, non seulement pour Owen, mais aussi pour toute la race Aubrac souligne son propriétaire Nicolas Batifol : "Un animal primé au salon, ça peut ensuite être une retombée économique sur notre ferme (...) on pourrait vendre les fils et filles d'Owen un peu plus facilement".

