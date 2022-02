VIDÉO - Pétra, une belle vache de Dordogne, va participer au concours du salon de l'agriculture

Deux jeunes agriculteurs de Dordogne présentent pour la première fois leur vache au salon de l'agriculture. Le 28 février prochain, Pétra, une belle Prim'Holstein installée à Beaumontois-en-Périgord, montera sur le ring face au jury.

Avec ses 450 kilos de muscles et son mètre 62, "Pétroupette" comme ils la surnomment, est une vraie star : dans quelques jours, elle partira en semi-remorque, direction Paris, pour représenter la race Prim'Holstein au salon de l'agriculture. A quelques jours du grand départ, ses deux propriétaires Clara et Louis sont en pleins préparatifs.

"C'est la plus belle, c'est elle notre chouchoute"

C'est la toute première fois que Clara et Louis présentent une de leurs vaches au salon de l'agriculture. Pétra est originaire de Charente, elle est née dans l'exploitation des parents de Clara avant de rejoindre le Gaec du Grand Mayne, à Beaumontois-en-Périgord. "Elle a la mamelle parfaite, de très bonnes pattes très solides... Ce sont les termes un peu techniques mais c'est ce qui intéressera la jury le jour du concours. C'est pour ça que c'est elle la plus belle, c'est elle notre chouchoute !", sourit Louis.

Avant le grand départ, Clara et Louis la bichonnent comme une miss. Déjà, Pétra a son propre box pour elle toute seule, bien spacieux. Ensuite, elle a une alimentation spécifique, trois fois par jour. Il faut également la faire marcher, une fois par semaine pour lui apprendre à bien lever la tête. Sans oublier son aspect physique : il faut qu'elle soit parfaite. "Toutes les semaines, j'essaye de la laver, explique Clara. Et puis on va la tondre de nouveau juste avant de partir à la capitale."

Une vraie miss

Le jour du concours, lundi 28 février, il faudra bien deux heures de préparation avant de monter sur le ring. "On va lui mettre des paillettes pour qu'elle brille, même sur la mamelle on va mettre du brillant. Au niveau de la ligne de dos, on essaye de rattraper un peu le poil avec un sèche-cheveux", ajoute Louis en riant. Ce départ à Paris reste néanmoins quelque chose de bien sérieux. Pour les deux jeunes agriculteurs, c'est beaucoup de pression. "Tous les matins on parle d'elle, quasiment. On s'envoie des messages. Tous les soirs on parle d'elle, pour savoir si elle a bien mangé", indique Clara. "En fait, nous on prend vraiment ça à coeur du coup c'est très stressant... Et vu qu'on le vit à deux c'est super mais aussi très stressant", ajoute Louis.

Les deux éleveurs sont déterminés à tout faire pour gagner le concours. Sur le ring, face au jury, la concurrence promet d'être féroce : Pétra affrontera trente Prim'Holstein de sa catégorie.