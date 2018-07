Mayenne, France

Le CIMA 53, c'est un peu notre salon de l'agriculture, à nous, en Mayenne, ça y ressemble fortement en tout cas.

Beaucoup d'exposants : 200. Beaucoup d'animaux, des vaches en particulier : plus de 500. Des machines agricoles par dizaines. Et des milliers de curieux. C'est le grand-rendez-vous de l'élevage samedi et dimanche dans le département.

Un des principaux événements du week-end, c'est le concours de la race montbéliarde. Plein d'animations sont prévues comme la tonte de moutons, des démonstrations de traite et de labours télécommandés, des dégustations de produits locaux.

Vraiment, la manifestation mayennaise n'a pas à rougir de son homologue parisienne.

Regardez la préparation du CIMA 53

illustration © Radio France

