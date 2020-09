VIDÉO - Plus de 600 bouteilles de vin vieillies sous l'eau à Saint-Malo

Les bouteilles ont passées un peu plus d'un an sous l'eau, à Saint-Malo.

On fait du vin à Saint-Malo. Depuis 17 ans maintenant, l'association Immersion plonge 680 bouteilles, au large de la Tour Solidor.

Plutôt que vieillir en chai, c'est au fond de l'anse Saint-Pierre que ces Syrah rouges, Saumur Champigny et Vouvray prennent de l'âge.

C'est le caviste malouin Yannick Heude qui a eu l'idée. "On sait qu'on a mis des petits bébés comme ça pendant un an sous l'eau. On est très content de les récupérer en bon état." Parce que la mer est un milieu hostile pour les bouteilles. Mais si le bouchon n'a pas été attaqué alors l'effet des marées sur le vin est très intéressant selon le caviste.

"Des rouges plus structurés, des blancs plus complexes"

"Le simple fait d'être bercé deux fois par jour avec 8 nœuds de courant, les vins deviennent plus onctueux, plus charnus, un peu plus complexes", explique Yannick Heude. Et cette technique de vinification assure même de retrouver "un vin plus jeune à la sortie. Plus structuré pour les rouges, plus complexe pour les blancs".

"Mettre du vin à la mer c'est pas commun", reconnaît Jean-Marc Gilet. Il est producteur de Vouvray effervescent en Indre-et-Loire. C'est sa deuxième participation, la dernière c'était il y a dix ans. "Il y a une part de folie, une part d'expérimentation."

Une partie de ces bouteilles seront vendues aux enchères au profit de la SNSM.