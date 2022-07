VIDÉO - Pour dénoncer les attaques du loup, ils déposent une vache morte devant la préfecture de Haute-Savoie

Des agriculteurs ont déposé, ce jeudi, une carcasse de génisse devant la préfecture de Haute-Savoie, à Annecy, pour dénoncer de nouvelles attaques de loup dans les alpages des Pays de Savoie.

L'image est forte. Une action spectaculaire et symbolique. Un cadavre de vache a été déposé devant la préfecture de Haute-Savoie, ce jeudi, à Annecy, par une centaine de personnes. Éleveurs, alpagistes, élus, ou chasseurs, ils sont venus exprimer leur ras-le-bol après une nouvelle attaque de loups. La génisse tuée a été attaquée par plusieurs loups, dans un alpage des Glières. L'attaque a été filmée.

La FDSEA et les JA (Jeunes Agriculteurs) voulaient alerter sur la hausse du nombre d’attaques et l’inaction -selon eux- des services de l’État : "le loup est en train de tuer les éleveurs" ont indiqué les responsables des syndicats agricoles devant la préfecture. Parmi les manifestants, Guy Duret, éleveur en Haute-Savoie. Face à la menace du loup, explique-t-il, il a décidé de redescendre son troupeau des alpages.

"On nous demande de vivre comme on vivait il y a cent ans, on n'accepte pas cette régression", Bernard Mogenet, le président de la FDSEA des Savoie Copier

"On est venu redire le ras le bol général de la profession qui n'accepte pas de vivre comme on vit aujourd'hui. Il n'y a pas une profession, aujourd'hui, qui accepterait cette régression dans ses conditions de travail et ces conditions de vie. On nous demande de revivre comme il y a plus de 100 ans, de coucher dehors avec nos animaux, de protéger nos animaux avec aucun moyen" dénonce Bernard Mogenet, le président de la FDSEA des Savoie.

"Là, les loups n'ont peur de rien, ils s'attaquent à des gros bovins de 400-500 kilos", Aurélie Hudry, secrétaire générale des JA dans les deux Savoie Copier

Les éleveurs demandent "le droit de se défendre" contre ses attaques à répétition. "On ne peut pas regarder nos troupeaux se faire manger, c'est inadmissible" proteste Aurélie Hudry, la secrétaire générale des JA dans les deux Savoie.

Une délégation a été reçue en préfecture suite à cette manifestation. En juin, les chiffres annuels de la présence du loup, compatibilisés par l'Office Français de la Biodiversité, ont été rendus publics. Ils confirment une augmentation de la présence du loup de France. Les tirs de prélèvement, basés sur cette estimation, ont été en conséquence revus à la hausse : de 118 à 174 loups pouvant être prélevés en 2022. Mais la FNSEA et les JA ont dénoncé dans la foulée une estimation insuffisante du nombre de loups et demandé que 300 tirs de prélèvement soient autorisés cette année.