VIDEO - "Près d'un aliment bio sur deux vendu en France l'est en grandes surfaces", Philippe Riffard maraîcher bio

Indre-et-Loire, France

Philippe Riffard est maraîcher bio à la Ville aux Dames. Ses produits, vous les retrouvez dans des magasins bio spécialisés, mais aussi sur les marchés ou directement par paniers bio sur abonnement. Alors, en grandes surfaces, faut-il se méfier des produits bio que l'on nous vend ?

"Aujourd'hui, la grande distribution représente 46% de la vente des produits bio en France. Parmi eux, 70% des produits sont made in France. Et de toute façon, on peut se fier au label bio, ce logo avec une feuille marquée des initiales AB. Ce label répond à un cahier des charges valable dans toute l'Union Européenne. Mais aujourd'hui, acheter bio et local est l'idéal mais il faut bien comprendre que la filière bio en Indre-et-Loire ne peut pas répondre à toute la demande locale."