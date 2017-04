VIDÉO - Présidentielle : l'agriculture vue par les candidats

Favoriser les circuits courts, se convertir au bio, réformer la PAC, alléger les charges et encadrer les prix, comment aider les agriculteurs à vivre à nouveau de leur travail ? Décryptage et propositions des candidats à la présidentielle en vidéo.

Traditionnellement l'agriculture est l'un des sujets phares des campagnes présidentielles. D'autant plus cette année, après avoir essuyé de nouvelles crises économiques et sanitaires, les agriculteurs attendent beaucoup des candidats. Ces derniers sont au moins d'accord sur une chose : il faut permettre aux agriculteurs de vivre à nouveau de leur travail. Et pour ça, deux visions s'affrontent, celle d'une agriculture plutôt productiviste, l'autre plus soucieuse de l'environnement.

Le bio a le vent en poupe

Le bio est au cœur de la plupart des programmes des candidats. Jean-Luc Mélenchon veut carrément convertir l'ensemble de l'agriculture française à l'horizon 2027, tout comme Benoît Hamon qui veut engager une conversion vers un système plus écolo.

Marine Le Pen veut instaurer une TVA à 0% sur le bio pour inciter les consommateurs. La candidate du FN prévoit aussi des aides à la conversion vers le bio et une baisse des charges.

Comment favoriser les circuits courts ?

Tous les candidats à la Présidentielle sont au moins d'accord sur une chose : il faut favoriser les circuits courts. Pour cela, chacun y va de sa solution.

Benoît Hamon prévoit un programme de 5 milliards d''euros pour soutenir les circuits courts, les projets d'agro-écologie et les coopératives. L'objectif est d'aider les jeunes agriculteurs à s'installer et reconvertir leurs exploitations.

Alléger les charges, encadrer les prix

François Fillon projette de réduire de 40 milliards d'euros les charges et les impôts sur toutes les entreprises, y compris le secteur agricole. Il souhaite aussi simplifier le droit des entreprises agricoles.

Réformer la Politique agricole commune (PAC) ?

La plus radicale est Marine Le Pen qui veut tout simplement sortir la France de l'Europe. Les autres candidats sont plus dans l'idée de relancer la PAC tout en préservant son budget.

François Fillon parle de "préférence communautaire" . Il veut abroger le principe de précaution.

